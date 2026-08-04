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مراسم معنوی جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده و باشکوه مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این آیین، عاشقان اهلبیت (ع) با حرکت در مسیر میدان سید جمالالدین اسدآبادی تا آستان مقدس امامزاده احمد (ع) در محله سیدان، ضمن عزاداری، قرائت زیارت اربعین و نوحهخوانی، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچمهای عزای حسینی و سردادن شعارهای لبیک یا حسین (ع)، جلوهای از عشق و دلدادگی به سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند و یاد و خاطره حماسه عظیم اربعین را گرامی داشتند. همچنین در طول مسیر، موکبهای مردمی با پذیرایی از عزاداران، فضای معنوی و صمیمانهای را برای شرکتکنندگان فراهم کردند.