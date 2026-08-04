

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست هماهنگی پیرامون مسائل پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله با محوریت مدیریت مؤثر حریق‌ها و ساماندهی حضور گردشگران، در فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار و آخرین وضعیت حریق‌های اخیر میانکاله، اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری، شناسایی و اطفای سریع حریق، نحوه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تأمین پشتیبانی مورد نیاز نیرو‌های عملیاتی و ضرورت حفظ آمادگی مستمر دستگاه‌های مسئول بررسی شد



همچنین با توجه به حساسیت‌های اکولوژیک منطقه و افزایش حضور بازدیدکنندگان در برخی ایام سال، موضوع مدیریت گردشگران، کنترل مسیر‌های ورود و خروج، پیشگیری از ورود به عرصه‌های حساس، رعایت ظرفیت‌های محیطی و تقویت اطلاع‌رسانی و نظارت میدانی بررسی شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: مدیریت حریق در میانکاله صرفاً به عملیات اطفا محدود نمی‌شود و پیشگیری، پایش مستمر، تشخیص سریع، فرماندهی منسجم و پشتیبانی هماهنگ دستگاه‌ها باید به‌صورت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دنبال شود



محمدرضا کنعانی، افزود: با توجه به تکرار حریق‌ها و شرایط حساس پناهگاه حیات وحش میانکاله، لازم است مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط پیش از وقوع حادثه مشخص باشد و ظرفیت‌های شهرستان برای واکنش سریع و مؤثر، به‌صورت هماهنگ سازماندهی شود.

او با اشاره به ضرورت ساماندهی گردشگری در میانکاله ادامه داد: حضور گردشگران باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک، ضوابط حفاظتی و الزامات ایمنی منطقه مدیریت شود تا ضمن فراهم‌شدن امکان بازدید مسئولانه، از افزایش مخاطراتی مانند حریق، ورود به زیستگاه‌های حساس و ایجاد اختلال در حیات‌وحش جلوگیری شود.



در پایان این نشست، بر استمرار هماهنگی میان فرمانداری بهشهر، اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، مدیریت بحران، دستگاه‌های امدادی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای آمادگی مقابله با حریق و اعمال مدیریت منسجم بر حضور گردشگران در میانکاله تأکید شد.