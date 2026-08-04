به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دوره مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور بیست و چهار مربی، به مدرسی میر احسان میرزاده و نیما ماجدی برگزار شد.

مربیان در این دوره با مباحث آموزشی، فنی و عملی مطابق آخرین استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا آشنا شدند.





گلبالیست استان در اردوی تیم ملی



کادرفنی تیم گلبال محمدمهدی زارعی را به اردو دعوت کرد.

اردوی ملی پوشان تا هجدهم مرداد در تهران پیگیری خواهد شد.

تیم ملی گلبال برای حضور در بازی‌های پارا آسیایی ناگویا آماده می‌شود.