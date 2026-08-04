امام جمعه کیش، گفت: فرهنگ عاشورایی نماد مقاومت، ایثار، وفاداری و فداکاری است و فرهنگ اربعین، رسالت حفظ و گسترش این پیام را بر عهده دارد.

فرهنگ عاشورایی، نماد مقاومت، ایثار و فداکاری

فرهنگ عاشورایی، نماد مقاومت، ایثار و فداکاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، گفت: درس‌های مکتب سیدالشهدا (ع) در روز عاشورا به نمایش گذاشته شد و اگر فرهنگ اربعین حسینی و مجاهدت حضرت زینب کبری (س)، امام سجاد (ع) و اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) نبود، پیام عاشورا به سرانجام نمی‌رسید.

او افزود: شعار هیهات من‌الذله که حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا سر داد، به برکت فرهنگ اربعین حسینی به نسل‌های بعد منتقل شد و امروز به گوش ملت‌های آزاده جهان رسیده است.

امام جمعه کیش، تأکید کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اربعین حسینی، تنها راه عزت، سربلندی و مقاومت را برگزیده است و هرگز راه تسلیم، سازش یا عقب‌نشینی در برابر دشمنان را نخواهد پذیرفت.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین‌های اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز عزتی بزرگ آفریده و با نمایش وحدت و استقامت، جهانیان و آزادگان دنیا را به تحسین این عظمت واداشته است.