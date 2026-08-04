رئیس کل دادگستری استان زنجان از آزادی ۵۲ محکوم مالی غیرعمد شامل ۵۰ مرد و ۲ زن، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام فرجی‌برحق در جلسه ستاد دیه استان زنجان با تقدیر از تلاش‌های این ستاد، اعلام کرد ۵۲ محکوم مالی غیرعمد شامل ۵۰ مرد و ۲ زن، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون از زندان های استان آزاد شده اند که مجموع بدهی این تعداد محکوم آزادشده بیش از ۸۸۴ میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین افزود که بیش از ۸ میلیارد تومان از این مبلغ، شکات از حق خود گذشت کرده‌اند که این اقدام ارزشمند، مصداق کمک خیرین در این کار پسندیده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد که ستاد دیه استان در سال جاری برنامه‌ریزی و اقدامات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی لازم را برای افزایش جذب کمک‌های مالی مردمی، صنایع بزرگ و سایر اصناف جهت آزادی بیشتر محکومان مالی مشکل‌دار، انجام دهد.

در این جلسه ۱۷ پرونده محکومیت مالی بررسی و تصمیمات لازم برای مساعدت و ارائه تسهیلات به محکومان اتخاذ شد.