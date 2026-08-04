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گیلانیان دیشب و امروز در عزای اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بابرپایی دستجات عزاداری اشک ماتم ریختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم ولایتمدار گیلان با دلهایی سوخته از غم شهادت مظلومانه سالار شهیدان و شهدای دشت کربلا گرد هم جمع آمدند و ضمن عزاداری ندای لبیک یا حسین سر دادند و بر تداوم راه حسینی تاکید کردند.
امسال اربعین در گیلان حال وهوایی دیگر داشت، پرچم ایران اسلامی و پرچم انتقام خون خواهی قائد شهید هم در میان اهتزاز پرچم یا حسین بیانگر عمق سوز این داغ بود و مردم ولایتمدار دیار میرزا با دلهایی سوخته و چشمانی اشکبار در عزای اربعین حسینی و یاران باوفایش بر صلابت حضور حسینی شان و هم پیمان با شعار سرور و سالار شهیدان بر زندگی با عزت بهتر از زندگی با ذلت، تاکید کردند.