به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، از مهمترین برنامه‌های آموزشی تفریحی مذهبی حوزه علمیه‌ی آقایان تویسرکان در تابستان اردوی نخبگانیِ حفظ قرآن کریم است

پربارسازی اوقات فراغت دانش آموزان با برنامه‌های متنوع در محل حوزه علمیه‌ای که از دوره صفویه محل ترویج معارف الهی است

در این اردوی ۲۰ روزه ۳۰ نوجوانان از بین ۲۰۰ متقاضی انتخاب و دعوت شدند

گسترش فرهنگ قرآنی بسیاری از گرفتاری‌ها روحی و آسیب‌های اجتماعی را رفع و آرامش توام با نشاط معنوی را به جامعه تزریق می‌کند.

این سومین سال برگزاری اردوی حفظ قرآن کریم با عنوان اردوی نخبگانی است