شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران با هدف مدیریت تنش آبی، پایداری شبکه توزیع و مقابله با مصارف غیرمتعارف، طی هفته نخست مردادماه، برای ۱۰۵۳ اشتراک بدمصرف که در سه دوره متوالی بیش از سه برابر الگوی مصرف آب داشته‌اند، محدودیت مصرف اعمال کرد و همزمان اجرای طرح هوشمندسازی پایش فشار شبکه و نصب تجهیزات کاهنده مصرف را ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین اکبریان گفت: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران در راستای مدیریت تنش آبی، حفظ پایداری شبکه توزیع و کنترل مصارف غیرمتعارف، طی هفته گذشته برای ۱۰۵۳ اشتراک بدمصرف شامل ۸۳۹ اشتراک مسکونی و ۲۱۴ اشتراک غیرمسکونی که در سه دوره متوالی بیش از سه برابر الگوی مصرف آب داشته‌اند، محدودیت مصرف اعمال کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران، با تأکید بر ضرورت کنترل مستمر شبکه توزیع، اظهار کرد: شناسایی گلوگاه‌های هدررفت آب، رفع نقاط بحرانی شبکه، مانور شیرآلات و پایش مستمر وضعیت توزیع از مهم‌ترین اولویت‌های عملیاتی شرکت برای حفظ پایداری شبکه است.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی شبکه توزیع افزود: نصب تجهیزات پایش فشار (لاگر) با هدف رصد برخط وضعیت شبکه در حال اجراست و از ۷۰ نقطه هدف‌گذاری‌شده، انشعاب ۶۴ نقطه برقرار شده و ۳۲ دستگاه نیز به‌طور کامل وارد مدار بهره‌برداری شده است.

اکبریان همچنین از تداوم اجرای طرح نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مدارس و مساجد خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مردادماه تعداد تجهیزات کاهنده مصرف نصب‌شده در این مراکز به ۲۵۵ هزار عدد خواهد رسید.