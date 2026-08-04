

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس محیط زیست شهرستان نکا گفت: یک قطعه فلامینگو که به دلیل ناتوانی در پرواز، در زمین های کشاورزی روستای میانگله شهرستان نکا فرود آمده بود توسط آقای میرزایی یکی از همیاران محیط زیست این شهرستان زنده گیری شد.



سید محمود هادیان با بیان اینکه این همیار محیط زیست، ماجرای یافتن فلامینگو را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش داد، افزود: ماموران اداره حفاظت محیط زیست پس از حضور در منزل این فرد، فلامینگو را برای تیمار و درمان به مرکز کلینیک تخصصی پرنده شناسی سمسکنده ساری تحویل دادند.



او ادامه داد: هیچ نشانه ای از زخمی بودن یا اصابت گلوله در پرنده مشاهده نشد و به نظر می رسد این پرنده به دلیل بیماری دچار ضعف و بیحالی شده است.



رییس محیط زیست شهرستان نکا با بیان اینکه پزشک معتمد حفاظت محیط زیست، درمان دارویی بر روی این پرنده را آغاز کرده است، گفت: این پرنده پس از تیمار و درمان به زیستگاه خود در پناهگاه حیات وحش میانکاله منتقل و در آنجا رهاسازی خواهد شد.



هادیان افزود: با توجه به اینکه فلامینگوها برای زمستان گذرانی به تالاب های مازندران مهاجرت می کنند و در فصل بهار نیز به زادگاه اصلی خود در سیبری باز می گردند به نظر می رسد این فلامینگو پرورشی باشد.



پناهگاه حیات وحش میانکاله با ۶۸ هزار هکتار وسعت، به دلیل ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه پرنده مهاجر از جمله فلامینگو است.