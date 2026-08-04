سخنگوی امارات اسلامی افغانستان گفت: خواهان ادامه تنش با هیچ کشوری بویژه پاکستان، نیستیم و تلاش می‌کنیم روابط دو کشور به حالت عادی بازگردد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان تصریح کرد: کابل در سیاست خارجی خود خواهان پیوند‌های عادی با همه کشورهاست و آغازگر تنش با پاکستان نبوده است.

به گفته مجاهد، ادامه‌ی تنش میان کابل و اسلام‌آباد به زیان هر دو طرف است.

وی افزود: متاسفانه طرف پاکستانی در ابتدای سال گذشته مشکلات را ایجاد، راه‌ها را مسدود و بعضی تصمیمات را اتخاذ کرد که مناسب دو کشور نبود و افغانستان مجبور به عکس‌العمل شد.

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان افزود: آغازگر هیچ نوع اقدامات نبودیم و نه خواستار این هستیم که روابط میان کشور‌ها تیره شود؛ بویژه در بخش اقتصادی و تجارتی که یک موضوع بشری است.