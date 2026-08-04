کتاب «پاکِستان» مجموعه‌ای از روایت‌های مستند از لحظه‌های ناب خدمت به زائران پاکستانی اربعین است که به همت جمعی از نویسندگان حلقه روایت‌نویسی «ترانگ» حوزه هنری سیستان و بلوچستان به نگارش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، راهپیمایی اربعین سال‌هاست با تصویر میلیون‌ها زائر در مسیر نجف تا کربلا شناخته می‌شود، اما پیش از رسیدن به این مسیر، روایت‌های فراوانی در گوشه‌وکنار جهان اسلام شکل می‌گیرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از این روایت‌های کمتر دیده‌شده، داستان زائران پاکستانی است؛ عاشقانی که با تحمل هزاران کیلومتر سفر، دشواری‌های عبور از مرز و روز‌ها انتظار، خود را به ایران می‌رسانند تا از این مسیر راهی عتبات عالیات شوند.

در این میان، مردم سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین میزبانان این زائران تبدیل شده‌اند. حضور داوطلبانه مردم، برپایی موکب‌ها، خدمت‌رسانی شبانه‌روزی و شکل‌گیری پیوند‌های عمیق انسانی میان میزبانان و زائران، سوژه‌هایی را رقم زده که فراتر از یک گزارش یا خاطره، به روایت‌هایی ماندگار از همدلی و همزیستی تبدیل شده‌اند.

کتاب «پاک سِتان» نیز با همین نگاه شکل گرفته است. این اثر، مجموعه‌ای از روایت‌های مستند از لحظه‌های ناب خدمت به زائران پاکستانی اربعین است که به همت جمعی از نویسندگان حلقه روایت‌نویسی «ترانگ» حوزه هنری سیستان و بلوچستان به نگارش درآمده است. روایت‌هایی که از دل مرز‌های شرقی ایران برخاسته‌اند و تلاش دارند بُعد کمتر دیده‌شده و بین‌المللی اربعین را به تصویر بکشند.

احسان قائدی یکی از نویسندگان کتاب «پاکِستان» با تأکید بر مغفول ماندن روایت زائران شبه‌قاره در ادبیات اربعین، این اثر را تلاشی برای به تصویر کشیدن بُعد بین‌المللی اربعین و میزبانی مردم سیستان و بلوچستان دانست، روایت‌هایی که از دل مرز‌های شرقی ایران برخاسته‌اند و تلاش دارند بُعد کمتر دیده‌شده و بین‌المللی اربعین را به تصویر بکشند.

وی که یکی از دست‌اندرکاران تولید کتاب «پاک سِتان»، است درباره شکل‌گیری این اثر، روایت‌های آن و اهمیت پرداختن به زائران شبه‌قاره گفت: کتاب «پاک سِتان» با هدف روایت حضور زائران شبه‌قاره، به‌ویژه زائران پاکستانی، در مسیر زیارت اربعین تولید شده است. همان‌طور که می‌دانید، زائران شبه‌قاره هر ساله هزاران کیلومتر مسیر را طی می‌کنند تا خود را به مرز‌های ایران برسانند. پس از ورود به کشور، راهی کربلا می‌شوند و سپس با زیارت مشهد و قم، سفر معنوی خود را تکمیل کرده و به کشورهایشان بازمی‌گردند. این روند سال‌هاست که استمرار دارد.

قائدی افزود: در سال‌های اخیر، مردم سیستان و بلوچستان با درک سختی‌ها و مشقت‌هایی که زائران پاکستانی در این مسیر متحمل می‌شوند، به‌ویژه توقف‌های طولانی در مرز‌ها و مشکلات ناشی از محدودیت‌ها و موانع موجود در کشور پاکستان، تصمیم گرفتند با میزبانی از این زائران، بخشی از دشواری‌های سفر آنان را کاهش دهند. این میزبانی، زمینه‌ساز شکل‌گیری روایت‌هایی از همزیستی، همدلی و خدمت‌رسانی مردم سیستان و بلوچستان به زائران شبه‌قاره شده است.

وی گفت :هدف این کتاب، از یک سو به تصویر کشیدن میزان ارادت و دلدادگی زائران شبه‌قاره به زیارت اربعین و نحوه حضور آنان در این مسیر معنوی است و از سوی دیگر، معرفی خدمات و میزبانی مردم سیستان و بلوچستان از این زائران.

قائدی افزود: مهم‌ترین معیار در انتخاب و تدوین این روایت‌ها نیز معرفی این پدیده اجتماعی به مخاطبان ایرانی بوده است؛ پدیده‌ای ارزشمند که در سیستان و بلوچستان در حال شکل‌گیری و گسترش است.

وی اظهار داشت: این کتاب تلاش می‌کند با روایت این تجربه، زمینه شناخت بیشتر، تقویت و توسعه این حرکت مردمی و فرهنگی را فراهم کند.

قائدی گفت: فرآیند تولید و نگارش کتاب «پاک سِتان» بر پایه حضور میدانی روایت‌نویسانی از نقاط مختلف کشور در مرزهای میرجاوه و ریمدان شکل گرفته است؛ مرزهایی که هر ساله میزبان ورود زائران شبه‌قاره به ایران هستند. نویسندگان این اثر با حضور در میدان، علاوه بر مشاهده مستقیم مسیر حرکت زائران، با مردم سیستان و بلوچستان نیز هم‌نشین شدند و روایت‌ها، خاطرات و تجربه‌های آنان از سال‌ها خدمت‌رسانی به زائران را ثبت کردند.

وی افزود: این کتاب تنها روایتگر خدمت به زائران نیست، بلکه تصویری از همزیستی و همدلی شیعه و اهل سنت در سیستان و بلوچستان برای میزبانی از زائران اربعین ارائه می‌دهد. در کنار آن، مخاطب با سبک زندگی، باورها و میزان ارادت مردم پاکستان به اهل‌بیت(ع) نیز آشنا می‌شود؛ مردمی که بسیاری از آنان تمام سال را با هدف پس‌انداز، برنامه‌ریزی و فراهم کردن مقدمات سفر اربعین سپری می‌کنند و برای رسیدن به این زیارت، دشوارترین شرایط را نیز به جان می‌خرند.

کتاب «پاک سِتان» که کاری از انتشارات سوره مهر است در کنار روایت فرهنگ و سبک زندگی زائران پاکستانی، تلاش دارد تصویری واقعی از مردم سیستان و بلوچستان نیز ارائه کند؛ مردمی که عشق و ارادت خود به اهل‌بیت(ع) را نه در شعار، بلکه در میدان خدمت به زائران به نمایش گذاشته‌اند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه خانواده‌ها، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی استان با تمام توان، امکانات و داشته‌های خود از زائران خارجی اهل‌بیت(ع) پذیرایی می‌کنند و خدمت به آنان را افتخاری برای خود می‌دانند.