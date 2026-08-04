باران کاردگر، دانش‌آموز ۱۰ ساله بابلی، با موفقیت در آزمون‌های تخصصی انجمن خوشنویسان، درجه ممتاز خوشنویسی را کسب کرد و نام خود را به عنوان نخستین دختر مازندرانی در این رده سنی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، باران کاردگر، دانش‌آموز ۱۰ ساله دبستان شهید کاظم‌بیگی بابل، موفق شد با پشت سر گذاشتن آزمون‌های تخصصی، درجه ممتاز خوشنویسی را کسب کند و به عنوان نخستین دختر مازندرانی در این رده سنی به این موفقیت دست یابد.

این هنرمند خردسال با سال‌ها تمرین مستمر و حضور در دوره‌های آموزشی خوشنویسی، توانست در یکی از دشوارترین مراحل آموزشی این هنر به درجه ممتاز برسد؛ جایگاهی که نیازمند مهارت، دقت، صبر و تسلط بر اصول خوشنویسی است.

باران کاردگر همچنین در جمع پنج دختر ایرانی قرار گرفته است که در ۱۰ سالگی موفق به کسب این درجه هنری شده‌اند.

موفقیت این دانش‌آموز مازندرانی حاصل تلاش مستمر و بهره‌گیری از آموزش‌های استادان خوشنویسی، استاد بیکان و استاد فلاح‌پور است که هدایت او را در این مسیر بر عهده داشته‌اند.

کسب این عنوان، بار دیگر ظرفیت‌های هنری کودکان و نوجوانان مازندران را به نمایش گذاشت و نشان داد با استعداد، پشتکار و آموزش صحیح، دستیابی به افتخارات ملی در سنین پایین نیز امکان‌پذیر است.