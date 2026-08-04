از آغاز اجرای طرح اربعین حسینی، در مجموع یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۲۰ تردد زائران ایرانی و خارجی در پایانه مرزی شلمچه به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: آمار‌ها از تردد یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۲۰ زائر از پایانه مرزی شلمچه خبر می‌دهد که شامل ۷۲۸ هزار و ۸۸۷ زائر ایرانی و ۱۲۱ هزار و ۴۲۵ تبعه خارجی در بخش خروج و ۶۰۹ هزار و ۷۴۷ زائر ایرانی و ۳۲ هزار و ۵۶۱ تبعه خارجی در بخش ورود است.

یزدان خسروی با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تاکنون، همزمان با نوزدهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۶۵ نفر رسیده است، اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۹۲ نفر از کشور خارج و ۷۵۶ هزار و ۱۷۳ نفر وارد کشور شدند که بیانگر تداوم روند پرحجم تردد زائران از مرز‌های خوزستان در آستانه اربعین حسینی است.

وی افزود: در پایانه مرزی شلمچه در مجموع یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۶۲۰ تردد ثبت شد که شامل ۷۲۸ هزار و ۸۸۷ زائر ایرانی و ۱۲۱ هزار و ۴۲۵ تبعه خارجی در بخش خروج و ۶۰۹ هزار و ۷۴۷ زائر ایرانی و ۳۲ هزار و ۵۶۱ تبعه خارجی در بخش ورود بوده است.

خسروی ادامه داد: در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۷۴ هزار و ۹۴۵ تردد به ثبت رسید که از این تعداد ۱۹۳ هزار و ۱۳۱ زائر ایرانی و ۲۵ هزار و ۹۴۹ تبعه خارجی از کشور خارج و ۱۴۶ هزار و ۵۹۳ زائر ایرانی به همراه ۹ هزار و ۲۷۲ تبعه خارجی وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به استمرار آماده‌باش نیرو‌های راهداری گفت: تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی برای مدیریت ترافیک، حفظ ایمنی محور‌های منتهی به مرز‌های شلمچه و چذابه و تسهیل تردد زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی از زائران خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و مرز‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

مرز‌های شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه مرزی به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.