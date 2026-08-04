به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز شهرری شاهد تجمعی عظیم و معنوی از زائرانی بود که با اشتیاق فراوان، مسیر عشق را به سوی کربلای ایران آغاز کردند. این راهپیمایی چندمیلیونی که با شعار حماسی «باید برخاست» برگزار شد، از میدان آئینی امام حسین (ع) آغاز گردید و موجی از زائران را به سوی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری روانه ساخت. شرکت‌کنندگان در این حرکت باشکوه، با پیمودن این مسیر پیاده، اراده خود را برای ایستادگی در مسیر حق و تجدید پیمان با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشتند تا بار دیگر ثابت شود که شعار «باید برخاست»، رمز بیداری و مقاومت ملت ایران در تمامی عرصه‌هاست.