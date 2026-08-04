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معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باتامین اعتبار پروژههای اولویتدار استان سمنان در حوزههای راه، بهداشت و درمان، آبرسانی، آموزش و زیرساختهای عمرانی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در سفر به تهران و دیدار با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمترین پروژههای عمرانی، زیربنایی و راهبردی استان را پیگیری و برای تأمین اعتبارات این طرحها اقدام کرد.
در این دیدار محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با ارائه ۳ نامه تخصصی، حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه از پروژههای اولویتدار استان سمنان را خواستار شد.
این درخواست ها شامل فهرست ۱۵ پروژه عمرانی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حوزههای راه، بهداشت و درمان، آبرسانی، آموزش و سایر زیرساختهای عمرانی ، ۶ پروژه راهبردی در حوزه اقتصادی، زیرساختی و خدماتی و پیگیری تأمین سهم دولت برای تکمیل فاز دوم قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم (گرمسار–سمنان) بود. پروژهای که برای بهرهبرداری از ۱۶ کیلومتر باقیمانده به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
در پایان این رایزنی ها ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بررسی درخواستهای ارائهشده، دستور تخصیص اعتبار پروژههای دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را با اولویت طرحهای آماده افتتاح صادر کرد و درباره پروژههای راهبردی استان نیز دستور داد با توجه به ابلاغ اعتبارات ابتدای سال، اقدامات لازم با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور همچنین در باره پیگیری تأمین سهم دولت برای تکمیل فاز دوم قطعه دوم آزادراه حرم تا حرم (گرمسار–سمنان) ، دستور همکاری لازم برای تأمین اعتبار و تکمیل این قطعه را صادر کرد تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.