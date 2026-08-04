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معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمتهای فعلی بازار با هزینههای تولید متعادل است، تصریح کرد: اگر تولیدکننده ضرر میدهد باید به دنبال افزایش بهره وری باشد.
روح الله زحمتکش در گفتگو با به خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما استمرار تولید را لازمه برقراری یک اقتصاد سالم و تامین کننده امنیت غذایی پایدار دانست و گفت: ثبات و پایداری در تولید الزما نباید در گروی سود زیاد باشد و عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه موثر است که در صورت اجرایی شدن، تولید را سودمندتر میکند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزایش کیفیت محصول را عاملی موثر در ارتقاء تولید خواند و افزود: برای موفقیت در صادرات لازم است که محصول از نظر کیفی توان رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشد و حتی در بازار داخلی نیز باید تلاش شود که محصول در سبد خرید خانوارها جایی برای خود باز کند و این موارد وابسته به این است که تولید کننده کیفیت محصول خود را افزایش دهد.
زحمتکش با بیان اینکه قیمتهای فعلی بازار با قیمت تمام شده تناسب دارد، اضافه کرد: اگر تولید کننده همچنان احساس میکند که ضرر میکند، باید به دنبال افزایش بهره وری باشد و رویکرد تولید و مدیریت خود را مرور و اصلاح کند تا ضمن کاهش هزینه ها، سهم بیشتری از بازار فروش را تصاحب کند.
معاون وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: حمایت از تولید کننده صرفا با افزایش قیمتهای بازار رخ نمیدهد و لازم است که ضمن لحاظ کردن سود منصفانه برای تولید، منافع وحقوق مصرف کننده نیز رعایت شود تا محصولات تولیدی بدون مشتری نماند.
زحمتکش تصریح کرد؛ همانگونه که اگر تولید کننده متضرر شود، تولید لطمه میخورد، باید توجه داشته باشیم که با افزایش قیمتها بیشتر از ظرفیت بازار، خرید کاهش یافته و تولید در بازار بدون مشتری آسیب میبیند.