اهدای اعضای مرحوم ابوالفضل رحیمی، نوجوان ۱۳ ساله اراکی، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت ایثارگرانه خانواده‌اش، فرصت دوباره زندگی را به چند بیمار نیازمند پیوند بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هماهنگ‌کننده ارشد واحد شناسایی نسوج و اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اراک از اهدای اعضای مرحوم ابوالفضل رحیمی، نوجوان ۱۳ ساله اراکی، خبر داد.

دکتر زهرا ابراهیمی گفت: مرحوم ابوالفضل رحیمی، متولد ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ و اهل اراک، پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت ایثارگرانه خانواده، جان دوباره‌ای به بیماران نیازمند پیوند بخشید.

وی افزود: در این فرآیند، کبد، کلیه‌ها و نسوج این نوجوان برای پیوند به بیماران نیازمند برداشت شد تا امید به زندگی برای چند بیمار فراهم شود.

هماهنگ‌کننده ارشد واحد شناسایی نسوج و اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اراک با قدردانی از خانواده این جانبخش، این اقدام انسان‌دوستانه را جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: اهدای عضو ارزشمندترین هدیه‌ای است که می‌تواند پس از پایان زندگی یک انسان، زندگی دوباره را به بیماران نیازمند هدیه کند.

دکتر ابراهیمی از مردم خواست با آگاهی‌بخشی درباره فرهنگ اهدای عضو و اعلام رضایت برای اهدای اعضا در شرایط مرگ مغزی، در گسترش این سنت حسنه و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سهیم باشند