همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیین‌های باشکوه عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مساجد، حسینیه‌ها، اماکن مقدس و بیوت مراجع عظام تقلید در شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرارسیدن اربعین سیدالشهدا عزاداران حسینی با قرائت زیارت اربعین، نوحه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، یاد و خاطره حماسه عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند و بار دیگر بر تداوم راه سیدالشهدا (ع) و پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی تأکید کردند.

حرم مطهر حضرت معصومه (س) در اربعین حسینی میزبان خیل عظیمی از زائران و مجاورانی بود که از ساعات ابتدایی روز با حضور در این مکان مقدس، در مراسم سوگواری شرکت کرده و با خاندان عصمت و طهارت (ع) تجدید عهد کردند.

همزمان، آیین‌های عزاداری در دیگر اماکن مذهبی و بیوت مراجع عظام تقلید نیز با حضور پرشور مردم و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد و فضای شهر قم را سراسر رنگ و بوی حزن و ارادت به سید و سالار شهیدان بخشید.







