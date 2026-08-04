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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، از شناسایی ۱۵۰۲ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، از شناسایی ۱۵۰۲ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۷۴۴ مورد به انشعاب مجاز تبدیل و ۹۹۳مورد نیز قطع و جمعآوری شده است.
او افزود: مقابله با انشعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان، یکی از اولویتها برای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تضییع بیتالمال و احقاق حقوق مشترکین قانونی است.
نامداری عنوان کرد: این اقدام با حمایت دستگاه قضایی، بهصورت مستمر و با جدیت تمام در سطح استان اجرا و در طول ایام سال تداوم خواهد داشت.