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همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مردم فیروزکوه در راهپیمایی جاماندگان اربعین از آستان امامزاده اسماعیل (ع) تا مسجد امام حسین (ع)، تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جاماندگان قافله عشق، با پای پیاده و با زمزمه «لبیک یا حسین»، این مسیر معنوی را به سمت مسجد امام حسین (ع) طی کردند.
این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان محلی همراه بود، جلوهای از تجدید میثاق با آرمانهای قیام عاشورا و بیعت دوباره با ولایت را به نمایش گذاشت.
دستههای عزاداری با نوحهخوانی و برپایی ایستگاههای صلواتی در طول مسیر، به استقبال از زائران پیاده پرداختند و صحنههای ماندگاری از همدلی و وحدت را رقم زدند.
این پیادهروی نمادین که نشان از پیوند ناگسستنی مردم فیروزکوه با سیره اهلبیت (ع) دارد، با اقامه نماز جماعت و عزاداری در مسجد امام حسین (ع) به پایان رسید تا بار دیگر ثابت کند که مسیر عشق به حسین (ع)، محدود به جغرافیا نیست و هر کجا که دل باشد، همانجا کربلاست.