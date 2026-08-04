به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جاماندگان قافله عشق، با پای پیاده و با زمزمه «لبیک یا حسین»، این مسیر معنوی را به سمت مسجد امام حسین (ع) طی کردند.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی همراه بود، جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های قیام عاشورا و بیعت دوباره با ولایت را به نمایش گذاشت.

دسته‌های عزاداری با نوحه‌خوانی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در طول مسیر، به استقبال از زائران پیاده پرداختند و صحنه‌های ماندگاری از همدلی و وحدت را رقم زدند.

این پیاده‌روی نمادین که نشان از پیوند ناگسستنی مردم فیروزکوه با سیره اهل‌بیت (ع) دارد، با اقامه نماز جماعت و عزاداری در مسجد امام حسین (ع) به پایان رسید تا بار دیگر ثابت کند که مسیر عشق به حسین (ع)، محدود به جغرافیا نیست و هر کجا که دل باشد، همان‌جا کربلاست.