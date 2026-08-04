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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: هماکنون بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران مستقر شدهاند تا خدمات حملونقل مورد نیاز زائران را در مسیر بازگشت به شهرهای مختلف کشور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: هماکنون بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران مستقر شدهاند تا خدمات حملونقل مورد نیاز زائران را در مسیر بازگشت به شهرهای مختلف کشور ارائه کنند.
«حیدر دشتیپور » مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از استقرار بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران خبر داد.
وی گفت: این اتوبوسها برای ارائه خدمات حملونقل به زائران در مسیر بازگشت به شهرهای مختلف کشور مستقر شدهاند.
دشتیپور افزود: با تمهیدات و برنامهریزیهای انجامشده از سوی سازمان راهداری، ناوگان حملونقل اتوبوسی کشور بهصورت گسترده بسیج شده و در پایانه برکت آماده جابهجایی زائران است تا روند بازگشت آنان با سرعت، نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به آمار تردد زائران از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین، گفت: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند که این میزان، مهران را همچنان به پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین تبدیل کرده است.
دشتیپور خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی کشور برای تسهیل بازگشت زائران به کار گرفته شده و خدماترسانی ناوگان اتوبوسی با آمادگی کامل تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.