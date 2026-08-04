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حفاریهای غیر مجاز در گورستان تاریخی بوکان در دستور کار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اعزام کارشناسان این اداره کل برای بررسی حفاری غیر مجاز در گورستان تاریخی بوکان خبرداد.
برخی شبکههای اجتماعی محلی اخباری مبنی بر اینکه حفاران غیر مجاز در سالهای گذشته با هجوم به گوستان باستانی «ملالر» در شهرستان بوکان صدها گور تاریخی را شکافته و اشیای ارزشمند آن را غارت کردهاند منتشر کردند.
گورستان باستانی «ملالر» در کنار یکی از مهمترین عرصههای باستان شناسی شمالغرب ایران و در نزدیکی محوطه تاریخی «بردش» قرار دارد محوطهای که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به دوره عصر برنز و عصر آهن تعلق دارد.
در این منطقه برخی از گورها بصورت دخمهای ساخته شدهاند و برخی دیگر نیز ۲ طبقهای هستند.