همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، جلوه‌هایی از فرهنگ بخشش و ایثار در مراکز اصلاحی و تربیتی کشور رقم خورده است؛ از برپایی موکب برای زائران کربلا تا آزادی زندانیان نیازمند با کمک خیّران و استفاده از ارفاقات قانونی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در استان ایلام، کارکنان زندان‌ها با راه‌اندازی موکب شهدای اوین در شهرستان‌های چوار، دره‌شهر و مهران، به استقبال زائران رفتند و زائرسرای اداره‌کل زندان‌های استان نیز به عنوان مرکز اسکان و خدمت‌رسانی به زائران فعالیت کرد.

در ایلام همچنین، ۱۸ زندانی نیازمند مالی با کمک ستاد دیه و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد شدند و بسته‌های معیشتی نیز میان خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

در زندان مرکزی مشهد، اجتماع ۸۰ نفر از مداحان و ذاکران خراسان رضوی با حضور در این مرکز، به ذکر مصائب اهل بیت(ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی پرداختند.

در مشگین‌شهر، خیران با همراهی دستگاه قضایی زمینه آزادی ۴۰ زندانی نیازمند را با بدهی بیش از ۲ میلیارد تومان فراهم کردند و در شیراز نیز ۵۰ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت هیئت‌های مذهبی و خیرین آزاد شدند.

در قم نیز ۲۷ زندانی واجد شرایط با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، زندان را ترک کردند.