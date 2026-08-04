فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان، با حضور در منزل شهید امیرعباس درهم‌فروش، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان، به همراه جمعی از فرماندهان سپاه استان با حضور در منزل شهید امیرعباس درهم‌فروش، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

سردار حسین زارع‌کمالی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید درهم‌فروش، اظهار کرد: این شهید والامقام در آستانه اربعین حسینی و در جریان حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم سعودی در کشور عراق، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به دست شقی‌ترین و دشمنان اسلام به شهادت رسید.

وی با تأکید بر اینکه خون شهدا ضامن عزت، امنیت و اقتدار امت اسلامی است، افزود: راه شهدا ادامه دارد و ملت ایران با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، هرگز از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکتب سیدالشهدا (ع) عقب‌نشینی نخواهد کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید، از صبر، استقامت و روحیه والای آنان قدردانی کرد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا به عنوان سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی تأکید کرد.