به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ پیمان کرمی گفت: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه تهران -شمال محدوده تونل ١٧ و ۱۸ تا تونل البرز سنگین است ،به دلیل بارترافیکی سنگین در محدوده تونل ۱۸ انسداد مقطعی دراین محدوده برای عبور از تونل ایجاد شده است.

کرمی بیان کرد: با توجه به شرایط ترافیک سنگین، تردد وسیله نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران یک طرفه شده و تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.

وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی در راه‌های این استان خبرداد و گفت: این طرح از امروز آغاز و تا روز شنبه ١٧ مرداد ماه جاری ادامه خواهد داشت.