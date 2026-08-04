به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تلگرام شامگاه دوشنبه به‌طور موقت از اپ‌استور در برخی مناطق حذف شد و امکان دانلود آن برای کاربران جدید سلب گردید؛ هرچند کاربران قدیمی همچنان می‌توانستند از برنامه استفاده کنند. اپل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: این اقدام به دلیل شناسایی محتوایی مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان بوده است. پس از آنکه مدیریت تلگرام محتوای مذکور را حذف و حساب منتشرکننده را مسدود کرد، اپل مجدداً اجازه بازگشت برنامه به فروشگاه خود را صادر نمود.

این اتفاق در حالی رخ داد که تلگرام در گوگل پلی و مک اپ‌استور بدون مشکل در دسترس بود. لازم به ذکر است که این اولین رویارویی تلگرام و اپل نیست؛ پیش از این در سال ۱۳۹۶ نیز این پیام‌رسان به دلیل «محتوای نامناسب» با محدودیتی مشابه مواجه شده بود که در نهایت با اعمال تدابیر نظارتی بیشتر توسط پاول دوروف، برطرف شد.