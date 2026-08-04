رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: عملیات خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۲ ماه صفر مصادف با پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه به کار خود پایان می‌دهد و مرزها به حالت عادی بازمی‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر پورجمشیدیان در ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١۴ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ١۴۰۵، از زائران خواست برای تسهیل در مدیریت حمل‌ونقل عمومی و تردد مناسب، عبور از تمامی مرزهای رسمی را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به تامین آب آشامیدنی بسته‌بندی و بهداشتی در مسیرهای بازگشت، بر لزوم خودداری زائران از مصرف آب‌های غیربسته‌بندی تاکید کرد و افزود: در صورت بروز هرگونه علامت بیماری، زائران باید بلافاصله به مراکز امدادی و درمانی مستقر در طول مسیر و شهرهای زیارتی مراجعه کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین، موضوع ایمنی سفرهای شخصی را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به خستگی ناشی از سفر، رانندگان خودروهای شخصی برای حفظ سلامت خود و سرنشینان، به‌ویژه کودکان، حتما پیش از رانندگی و در طول مسیر، استراحت‌ کافی داشته باشند.

پورجمشیدیان با اشاره به اینکه اکثر مواکب عراقی از بعدازظهر روز اربعین نسبت به جمع‌آوری موکب ها اقدام کرده و سطح خدمات‌دهی آن‌ها کاهش می‌یابد، از زائران خواست برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت پایان سفر خود را داشته باشند.

وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، تعدادی از مواکب ایرانی تا دو روز پس از مراسم اربعین در خاک عراق و پایانه‌های مرزی فعال خواهند بود، اما به دلیل تراکم بالای جمعیت، توصیه می‌شود زائران در صورت امکان، بازگشت خود را به روزهای پس از اربعین موکول نکنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺮﯾﻦ ﺍﺭﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ٢٢ ﻣﺎﻩ ﺻﻔﺮ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ١۵ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﺭﺑﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.