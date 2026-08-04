به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد گفت: در بازه زمانی اول فروردین‌ماه تا پایان تیرماه سال جاری، ۲ هزار و ۲۵۸ فقره حواله کود کشاورزی برای بهره‌برداران شهرستان ابرکوه صادر شده است.

محمدحسن زارعیان افزود: تعداد بالای حواله‌های صادرشده بیانگر پویایی بخش کشاورزی شهرستان و برنامه‌ریزی مناسب برای پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان در فصل فعالیت‌های زراعی و باغی است.

وی تصریح کرد: صدور حواله از طریق سامانه‌های تخصصی، امکان مدیریت دقیق‌تر تقاضا و توزیع هدفمند نهاده‌های کشاورزی را فراهم کرده و موجب تسهیل دسترسی بهره‌برداران به کود‌های مورد نیاز شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و استمرار پشتیبانی از کشاورزان، از اولویت‌های این شرکت در راستای حمایت از تولید و امنیت غذایی است.