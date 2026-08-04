صدور بیش از دو هزار حواله کود برای کشاورزان ابرکوهی در چهارماهه امسال
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از صدور ۲ هزار و ۲۵۸ فقره حواله کود کشاورزی در شهرستان ابرکوه از ابتدای فروردینماه تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد گفت: در بازه زمانی اول فروردینماه تا پایان تیرماه سال جاری، ۲ هزار و ۲۵۸ فقره حواله کود کشاورزی برای بهرهبرداران شهرستان ابرکوه صادر شده است.
محمدحسن زارعیان افزود: تعداد بالای حوالههای صادرشده بیانگر پویایی بخش کشاورزی شهرستان و برنامهریزی مناسب برای پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان در فصل فعالیتهای زراعی و باغی است.
وی تصریح کرد: صدور حواله از طریق سامانههای تخصصی، امکان مدیریت دقیقتر تقاضا و توزیع هدفمند نهادههای کشاورزی را فراهم کرده و موجب تسهیل دسترسی بهرهبرداران به کودهای مورد نیاز شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و استمرار پشتیبانی از کشاورزان، از اولویتهای این شرکت در راستای حمایت از تولید و امنیت غذایی است.