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پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان از میدان شهید بجنورد تا آستان مقدس امامزاده سیدعباس ع با حضور دلدادگان حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در بجنورد، هزاران دل بیقرار حسین (ع) با حضور در آیین جاماندگان اربعین نشان دادند اگرچه امسال در مسیر نجف تا کربلا و همگام با گامهای جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر اربعین، قدم نگذاشتهاند، اما دلهایشان همراه میلیونها عاشق در جاده دلدادگی به حرکت درآمده است.
پرچمها یادآور راهی بودند که از عاشورا آغاز شده و همچنان در دل نسلهای مختلف ادامه دارد از نخستین ساعات روز اربعین، خیابانهای منتهی به آستان مقدس امامزاده سلطان سیدعباس (ع) بجنورد، حال و هوایی متفاوت پیدا کرد؛ خیابانهایی که به جای صدای عبور خودروها، میزبان صدای قدمهای عاشقانی شد که آرام و نجواکنان، راهی مسیر زیارت بودند.
پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در اسفراین
مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با حضور عاشقان سیدالشُهَدا و جامانده از مراسم اربعین کربلا صبح امروز از محل میدان امام خمینی به سمت گلزار شهدای گمنام برگزار شد.
عاشقان سرور و سالار شهیدان با حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین قلب و روح خود را با زائران در بین الحرمین پیوند زدند.
شرکت کنندگان حاضر در راهپیمایی جاماندگان پرچم خونخواهی و تصاویری از رهبر شهید و دیگر شهدا به دست گرفته بودند.
پیاده روی جاماندگان اربعین در شهرستان فاروج هم برگزار شد.