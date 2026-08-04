

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه، یک فقره حریق جدید در محدوده پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله رخ داد و نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و عوامل عملیاتی بلافاصله برای کنترل دامنه آتش و اجرای عملیات اطفا به منطقه اعزام شدند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: آتش‌سوزی در مراتع منطقه میانکاله واقع در شهرستان بهشهر از حوالی ظهر روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز شد.

محمدرضا کنعانی، افزود: با توجه به وزش باد و گسترش سریع دامنه آتش، یک دستگاه لودر و یک دستگاه تراکتور حین اجرای عملیات در محاصره حریق قرار گرفتند و دچار آتش‌سوزی شدند که خوشبختانه نیرو‌های عملیاتی حاضر در محل آسیبی ندیدند.



او ادامه داد: برای مهار آتش درخواست بالگرد شده بود که عصر همان روز به پرواز درآمد و پس از چندین سورتی پرواز، عملیات اطفاء به پایان رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال لکه‌گیری هستند و احتمال شعله‌وری مجدد وجود دارد، گفت: با احتساب این حادثه، از ۲۶ تیرماه تاکنون در مجموع ۱۰ فقره حریق در میانکاله رخ داده است و تداوم این وضعیت، فشار سنگینی بر نیرو‌های عملیاتی و ماشین‌آلات موجود وارد کرده و بخشی از تجهیزات را از چرخه عملیات خارج کرده است.



کنعانی با اشاره به شرایط حساس منطقه افزود:پایش مستمر عرصه، حفظ آمادگی نیروها، تقویت پشتیبانی عملیاتی و هماهنگی برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز همچنان ادامه دارد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نیرو‌های امدادی، جوامع محلی و سایر عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: اطلاعات تکمیلی درباره محل دقیق، وسعت حریق و روند عملیات پس از دریافت گزارش‌های میدانی اعلام خواهد شد