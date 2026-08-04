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دوره آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۱۶ نفر از امدادگران و نجاتگران در کوه چنار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کوهچنار گفت: دوره آمادگی مهارتهای عملیاتی با حضور ۱۶ نفر از امدادگران و نجاتگران، در روزهای ۸ تا ۱۱ مرداد ماه توسط سه مربی متخصص تدریس و برگزار شد.
سجاد امیرزاده افزود: در این دوره فراگیران با مباحثی همچون شرح وظایف روانی، آشنایی با علائم و نشانههای آسیبهای روانی، سلامت روانی، مدیریت استرس، مقدمات ارتباطات، مکالمه و کار با بیسیم VHF، آشنایی با کد و رمز، پیمایش، خطرات، مقدماتی ICS، ناوبری و GPS آشنا شدند.
او بیان کرد: در پایان این دوره، پس از برگزاری آزمون، به قبولشدگان گواهینامه دوره تخصصی اعطا شد.