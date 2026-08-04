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پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با عنوان حرم تا حرم از امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده محسن (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با عنوان حرم تا حرم صبح امروز پس از اقامه نماز جماعت صبح در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آغاز و زائران با عبور از روستاهای سولان، موئجین، توئجین و برفین (وفرجین) از توابع شهرستان همدان، خود را به حرم مطهر امامزاده محسن (ع) رساندند.
عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) که نتوانسته بودند در پیادهروی عظیم کربلا شرکت کنند، با حضور پرشور در این مسیر معنوی، ارادت خویش را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.
حرکت دستهجمعی از امامزاده عبدالله تا امامزاده محسن، فضایی سرشار از همدلی، عزاداری و سینهزنی را در طول مسیر رقم زد و خیل مشتاقان با پای پیاده، ساعاتی را در سوگ سرور شهیدان به عزاداری پرداختند.
این برنامه هرساله توسط اهالی روستاهای یادشده و با همکاری هیئتهای مذهبی منطقه برگزار میشود و امسال نیز استقبال چشمگیر مردم، جلوۀ خاصی به این پویش بخشید