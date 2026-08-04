یک متخصص داروسازی با اشاره به گرمای شدید عراق، بر نگهداری صحیح دارو‌های حساس به گرما و تداوم مصرف منظم دارو‌های مزمن در سفر اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدجواد راعی اظهار کرد: دمای هوا در عراق در روز‌های اربعین گاهی به بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و این شرایط، به‌ویژه برای دارو‌های حساس به گرما، چالش‌برانگیز است. به همین دلیل، آگاهی از شیوه صحیح نگهداری داروها، بخش مهمی از مراقبت‌های سلامت زائران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دارو‌های نیازمند زنجیره سرد، بیشترین حساسیت را نسبت به گرما دارند، افزود: انسولین از مهم‌ترین این داروهاست. ویال یا قلم بازنشده باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود و اگرچه پس از باز شدن تا ۲۸ روز در دمای کمتر از ۳۰ درجه قابل استفاده است، اما در گرمای شدید عراق به‌سرعت دچار کاهش پایداری و اثربخشی می‌شود. همچنین قطره‌های چشمی و گوشی پس از باز شدن و شیاف‌ها نیز در برابر گرما حساس هستند و ذوب شدن یا تغییر ظاهر آنها می‌تواند نشانه فساد دارو باشد.

این عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی با اشاره به گروه دیگری از دارو‌ها که باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند، گفت: دارو‌هایی مانند وارفارین، دیگوکسین، بتابلاکرها، لووتیروکسین و دارو‌های ضدصرع در این گروه قرار دارند. نیتروگلیسیرین زیرزبانی نیز از جمله دارو‌های بسیار حساس به گرماست و قرار گرفتن آن در دمای بالا می‌تواند اثربخشی آن را در شرایط اورژانسی کاهش دهد.

دکتر راعی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی دارو‌ها مانند استامینوفن، ایبوپروفن و قرص‌های آنتی‌هیستامین از پایداری بیشتری برخوردارند، اما حتی این دارو‌ها نیز باید دور از نور مستقیم خورشید و گرمای شدید نگهداری شوند.

وی استفاده از کیف‌های عایق‌دار یا کول‌بگ را برای حمل دارو‌ها توصیه کرد و افزود: دارو‌ها نباید به‌طور مستقیم با یخ تماس داشته باشند، زیرا دمای بسیار پایین نیز می‌تواند به برخی فرآورده‌های دارویی آسیب برساند. استفاده از یک لایه پارچه یا حوله بین دارو و کیسه یخ، راهکار مناسبی برای جلوگیری از این آسیب است.

این متخصص بیوتکنولوژی دارویی همچنین از زائران خواست روزانه ظاهر دارو‌های خود را بررسی کنند و گفت: تغییر رنگ، کدر شدن محلول‌ها، چسبیدن قرص‌ها به یکدیگر یا تغییر بافت کپسول‌های ژلاتینی از نشانه‌هایی است که می‌تواند بیانگر آسیب دیدن دارو باشد و در این صورت، از مصرف آن باید خودداری شود.

عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه «هر دارویی که در منزل در یخچال نگهداری می‌شود، در طول سفر نیز به شرایط سرد نیاز دارد»، اظهار کرد: بیماران باید علاوه بر نگهداری صحیح داروها، مصرف منظم دارو‌های مزمن خود را نیز ادامه دهند، زیرا قطع ناگهانی دارو‌هایی مانند دارو‌های ضدصرع، دارو‌های قلبی یا لووتیروکسین می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت آنان به همراه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت اصول نگهداری دارو و مصرف به‌موقع آنها، نقش مهمی در حفظ سلامت زائران دارد و می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات درمانی در طول سفر اربعین پیشگیری کند.