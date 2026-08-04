پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان فارس از برگزاری دوره تخصصی طب رزم و اطفای حریق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،طیب طاهرزاده با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی طب رزم و اطفای حریق با حضور کارکنان این جمعیت در روزهای یازدهم و دوازدهم مردادماه برگزار شد.
او با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی در افزایش توانمندی نیروهای امدادی افزود: این دوره با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، توسعه دانش تخصصی و توانمندسازی نیروهای هلال احمر در مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث اضطراری برگزار شد.
طاهرزاده ادامه داد: شرکتکنندگان در این دوره با مباحث تخصصی طب رزم، اصول امدادرسانی در شرایط بحرانی، مدیریت و کنترل مصدومان، آشنایی با انواع حریق، روشهای پیشگیری از آتشسوزی و نحوه صحیح استفاده از تجهیزات اطفای حریق آشنا شدند.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان فارس بیان کرد: فراگیران علاوه بر بهرهمندی از آموزشهای نظری، در بخشهای عملی و تمرینهای میدانی نیز حضور یافتند و مهارتهای مورد نیاز برای واکنش سریع و صحیح در موقعیتهای مختلف را تمرین کردند.
او د ر پایان گفت: برگزاری دورههای تخصصی و کاربردی، نقش مؤثری در ارتقای آمادگی نیروهای جمعیت هلالاحمر، افزایش توان پاسخگویی در حوادث و ارائه خدمات مؤثرتر به آسیبدیدگان دارد.