آبادانی‌ها و خرمشهری‌های عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مناسبت اربعین حسینی با برگزاری آیین‌ها و مراسم‌های مختلف عزاداری، اربعین حسینی را به سوگ نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم غیور این خطه، دیشب و امروز، در کنار پذیرایی از زائران بازگشته از پیاده‌روی اربعین حسینی از نقاط مختلف کشور با حضور در حسینیه‌ها، تکایا و مساجد در آیین‌های عزاداری و نوحه خوانی شهدای کربلا شرکت کرده‌اند.

مردم همچنین با نصب پرچم‌های سیاه و ویژه عزاداری ابا عبدالله حسین (ع) به سوگ سرو و سالار شهدای کربلا عزاداری کردند.

مردم عاشقان اهل بیت (ع) در شهر‌ و روستا در روز اربعین حسینی به سوگواری پرداختند و یاد امام شهیدان حضرت اباعبدالله (ع) و یاران با وفایش در واقعه خونین عاشورا را گرامی داشتند.

صدای نوحه و روضه در هر کوی و برزن این دیار به گوش می‌رسد و هیات‌های سینه زنی و زنجیر زنی نیز برپاست.