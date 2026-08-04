راهپیمایی دلدادگان اربعین، جلوه‌ای از عشق به سیدالشهدا (ع) و پیوندی عمیق با فرهنگ ایثار و مقاومت در استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پیاده‌روی دلدادگان اربعین در سمنان از میدان امام علی تا مصلای نماز جمعه این شهر با حضور ۵۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی برگزار شد.

این مراسم پیاده روی با شعار محوری «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه»، در ۳۹ نقطه استان سمنان شامل ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی برگزار و به یاد خون خواهی سید الشهدا (ع) ، رهبر شهید و شهدای مظلوم ایران با پرچم های سرخ مزین شد که نمایش استمرار راه عاشورا و پیام ماندگار هیهات من الذله بود.