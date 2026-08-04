مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان از ثبت ۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۰۲ تردد در محور‌های مواصلاتی استان از آغاز طرح اربعین تاکنون خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: از آغاز طرح اربعین حسینی ۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۰۲ تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

عارف امرایی با بیان این که تردد‌های استان در ۶۸ محور مجهز به تردد شمار آنلاین ثبت می‌شود، افزود: از ابتدای طرح تا پایان روز ۱۱ مرداد، ۸۲۷ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه وارد استان و ۸۲۹هزار و ۷۱۸ وسیله نقلیه از استان خارج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان لرستان تصریح کرد: تیم‌ها و گشت راهداری به همراه تیم‌های پلیس راه به صورت شبانه‌روزی مشغول پایش و کنترل ترافیک عبوری محور‌های استان هستند.

امرایی اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی علیه السلام، سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت شبانه روزی ضمن اطلاع رسانی وضعیت مسیر‌های مورد نظر، پاسخگوی زائران اربعین است.