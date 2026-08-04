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مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: تفاهمنامه سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد ریالی برای ساخت و بهره برداری از پایانه کالای چندمنظوره مجتمع بندری نگین به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای سیاستهای کلان سازمان بنادر و دریانوردی برای کاهش زمان انتظار نوبت کشتیهای تجاری، ارتقای توان رقابت منطقهای بنادر، توسعه و تکمیل زیرساختها و تأسیسات بندری، تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی منعقد شده است.
وی افزود: اجرای این تفاهمنامه با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه بنادر و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر انجام میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با اشاره به ظرفیتهای مجتمع بندری نگین بیان کرد: این مجتمع به عنوان یکی از مهمترین کانونهای سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دریامحور، از جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای ادارهکل بنادر و دریانوردی استان برخوردار است و زمینه لازم برای حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی در آن فراهم شده است.
ارجمندزاده ادامه داد: سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند در حوزههای احداث زیرساختهای نفتی، کانتینری، پایانههای کالای چندمنظوره، واحدهای تولیدی و صنعتی و سایر تأسیسات مورد نیاز بندری سرمایهگذاری کنند.
وی تأکید کرد: ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اتخاذ تدابیر و مشوقهای حمایتی، آمادگی کامل برای همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای در مجتمع بندری نگین را دارد.