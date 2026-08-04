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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شناسه ملی را شناسه یکتای هویتی اشخاص حقوقی در کشور توصیف کرد و توسعه خدمات مبتنی بر آن را زمینهساز تحولات بنیادین در نظام اداری کشور دانست که به ارائه خدمات هوشمند، افزایش شفافیت، کاهش هزینههای اداری و ارتقای سلامت نظام اداری منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی گفت: از این پس ارائه هرگونه خدمت به شرکتها، نهادها و مؤسسات، صرفاً با ارائه شناسه ملی امکانپذیر خواهد بود.
نقش محوری در شفافیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان ثبت، یکی از اهداف راهبردی این طرح را ارتقای شفافیت اقتصادی و پیشگیری از سوءاستفاده از شخصیتهای حقوقی عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت در ارزیابی برنامههای مبارزه با پولشویی، در زمره سه دستگاه برتر کشور قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی نیز با بهرهگیری از دادههای این پایگاه، موفق به شناسایی و غیرفعالسازی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال شده است.
حذف کامل فرآیندهای فیزیکی؛ عصر خدمات برخط و هوشمند
بابایی با تأکید بر اینکه «فرآیندهای فیزیکی به طور کامل حذف شده است»، افزود: هماکنون تمامی خدمات پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به صورت برخط و از طریق سامانه بازطراحیشده ارائه میشود. این سامانه به ۱۳۵ دستگاه اجرایی کشور متصل است و بستری یکپارچه برای استعلام، ثبت و بهروزرسانی اطلاعات فراهم آورده است.
مزایای کلیدی دریافت شناسه ملی
رئیس سازمان ثبت در پایان گفت: اهمیت این طرح فراتر از یک اقدام اداری است و مزایای متعددی به همراه دارد:۱. شفافیت مالی و نظارتپذیری۲. تسهیل امور بانکی و ارزی۳. معافیتهای مالیاتی۴. شخصیت حقوقی پایدار