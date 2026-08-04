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تصادف دو خودرو پراید در جاده بابامیدان _ گچساران هشت مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنیبر تصادف دو خودرو پراید در کیلومتر ۳ جاده
بابامیدان _ گچساران به هلالاحمر اعلام شد.
محسن امیری افزود: دو تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، مصدومان رهاسازی شدند و اقدامات پیش بیمارستانی لازم انجام شد.
او در پایان بیان کرد: این تصادف هشت نفر مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان را با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل دادند.