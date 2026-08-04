در اربعین حسینی، کربلا بار دیگر به کانون توجه جهانی تبدیل شده و به عنوان مرکز تپنده قلب جهان، پذیرای میلیون‌ها زائر از تمامی جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در اربعین حسینی، کربلا بار دیگر به کانون توجه جهانی تبدیل شده و به عنوان مرکز تپنده قلب جهان، پذیرای میلیون‌ها زائر از تمامی نقاط مختلف کره زمین است. این تجمع بی‌نظیر که فراتر از مرز‌های جغرافیایی و مذهبی است، جلوه‌ای از وحدت انسانی را در پیشگاه تاریخ رقم می‌زند؛ جایی که مسیر‌های پیاده‌روی نه تنها مسیر‌های عبور، بلکه رگ‌های حیاتی پیوند میان میلیون‌ها انسان با حقیقت عشق و ایثار هستند .