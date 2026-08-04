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مسئولان سمنان ، مشاور وزارت بهداشت دولت عراق و سرمایهگذار صنعت هوانوردی و گردشگری ظرفیتهای علمی و دانشگاهی این شهرستان را برای توسعه همکاری های بین المللی بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان فرماندار سمنان در نشست بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری، توسعه همکاریهای بینالمللی و تقویت زیرساختهای فرودگاهی مرکز استان که با حضور نماینده مردم شهرستان سمنان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: دانشگاههای سمنان و علوم پزشکی استان هماکنون میزبان ۶ هزار دانشجوی بینالمللی هستند که از این تعداد، ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در دانشگاه سمنان و ۵۰۰ نفر در دانشگاه علوم پزشکی استان مشغول به تحصیل هستند.
مهدی صمیمیان با بیان اینکه ارتباطات علمی و دانشگاهی میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای اقتصادی و بینالمللی باشد، افزود: باید از ظرفیت حضور دانشجویان خارجی و ارتباطات ایجادشده با کشورهای مختلف برای تقویت تعاملات اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری در شهرستان استفاده کرد.
صمیمیان با اشاره به پیشنهادات مطرحشده در زمینه سرمایهگذاری در صنعت هوانوردی، حملونقل هوایی و بخشهای مرتبط با گردشگری ، با استقبال از پیشنهادات فواد طارق سمیر، مشاور وزارت بهداشت دولت عراق و سرمایهگذار در حوزه صنعت هوانوردی و گردشگری، گفت: کارگروه تخصصی با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل میشود تا نیازمندیها، ظرفیتها و اولویتهای شهرستان بهصورت دقیق احصا و در قالب برنامهای جامع برای پیگیری و بررسی در اختیار هیأت عراقی قرار گیرد.
فرماندار سمنان همچنین با اشاره به نقش زیرساختهای فرودگاهی در توسعه ارتباطات اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری گفت: رفع نواقص فرودگاه و ارتقای زیرساختهای آن باید با جدیت دنبال شود .
صمیمیان خاطرنشان کرد: پیشنویس برنامه پیشنهادی و نامه مربوط به نیازمندیهای فرودگاهی و ظرفیتهای سرمایهگذاری، در مدت تعیینشده تهیه و در اختیار هیأت عراقی قرار خواهد گرفت.