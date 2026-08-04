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برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن»، سراغ دو برادر کارآفرین در استان خراسان شمالی رفته است که با تکیه بر خودباوری، مسیر اشتغالزایی را برای صدها نفر هموار کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن»، که با هدف ترویج فرهنگ مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک تولید میشود، در جدیدترین قسمت خود که پنجشنبه ۱۵ مرداد پخش می شود، داستان پرفراز و نشیب «علیمحمد» و «احمد طاعتی» را به تصویر میکشد.
در این قسمت، مخاطبان با فعالیتهای علیمحمد طاعتی آشنا میشوند، کارآفرینی که به عنوان راهبر شغلی موفق در صنعت تولید پوشاک اداری، توانسته است با مدیریت کارگاههایی در شهرهای تهران، کرج، شیروان و بجنورد، برای ۸۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کند.
همچنین در بخش دیگری از برنامه، روند موفقیت برادر او، احمد طاعتی، به نمایش درمیآید که با وجود اشتغال به حرفه پرستاری، هنر خیاطی را نیز آموخته و با تأسیس کارگاه خود، زمینه اشتغال ۳۰ نفر را در شهرش فراهم کرده است. با توجه به برنامهریزی این کارآفرین برای توسعه کسبوکار خود، در این قسمت از برنامه، دکتر فاطمه کریموند (کارشناس کسبوکار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسبوکارهای نوپا) و مجید الهیراد (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی) به تحلیل مسیر او پرداخته و راهکارهای تخصصی برای موفقیت در مسیر توسعه را ارائه میدهند.
برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن»، کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی، به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی، مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی و اجرای شاهین جمشیدی، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۸:۴۰ پخش می شود.