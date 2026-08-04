اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی مریوان برای سال ۱۴۰۵ اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی مریوان برای سال ۱۴۰۵ اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی مریوان برای سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ و روند اجرای طرح‌های مصوب مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرماندار مریوان با تأکید بر جذب کامل و به‌موقع اعتبارات، از دستگاه‌های اجرایی خواست روند اجرای پروژه‌های عمرانی و جذب منابع مالی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

توسعه راه‌های روستایی، تأمین آب شرب پایدار، نوسازی فضا‌های آموزشی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، از مهم‌ترین اولویت‌های اعتباری شهرستان برای سال آینده اعلام شد.

در پایان این نشست نیز بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، تسریع در جذب اعتبارات و پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت‌دار برای تحقق توسعه متوازن شهرستان مریوان تأکید شد.