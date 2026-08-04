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کمیته برنامهریزی شهرستان مریوان با محوریت بررسی اعتبارات عمرانی و تعیین اولویتهای توسعهای سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست، عملکرد دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ و روند اجرای طرحهای مصوب مورد ارزیابی قرار گرفت.
فرماندار مریوان با تأکید بر جذب کامل و بهموقع اعتبارات، از دستگاههای اجرایی خواست روند اجرای پروژههای عمرانی و جذب منابع مالی را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
توسعه راههای روستایی، تأمین آب شرب پایدار، نوسازی فضاهای آموزشی و تکمیل پروژههای زیرساختی، از مهمترین اولویتهای اعتباری شهرستان برای سال آینده اعلام شد.
در پایان این نشست نیز بر هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی، تسریع در جذب اعتبارات و پیگیری مستمر پروژههای اولویتدار برای تحقق توسعه متوازن شهرستان مریوان تأکید شد.