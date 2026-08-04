به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی سید مصطفوی با اشاره به سیاست ها و رخدادهای اقتصادی ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید مردم را عاملی موثر در عرصه اقتصادی کشور خواند و گفت: با کاهش قدرت خرید مردم، سایر تصمیمات و رویکردهای اقتصادی اثربخشی خود را از دست داده و یا گاهی نتیجه معکوس می دهد.



عضو فدراسیون طیور ایران اقدام دولت در تغییر سیاست های ارزی و آزادسازی نسبی نرخ ارز را زمینه ساز افزایش ناگهانی و شدید قیمت ها دانست و افزود: با این اقدام هزینه های تولید به شدت افزایش یافت اما از سوی دیگر، قدرت خرید مردم کاهش یافت.



وی اضافه کرد: برنامه دولت برای انتقال یارانه ها به آخرین حلقه زنجیره، یعنی مصرف کننده نهایی نیز اگرچه اقدامی مناسب به نظر می رسید و هنوز هم می تواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد، اما مبلغ آن در برابر تغییراتی که در عرصه تولید ایجاد شده بود، ناچیز بود و نتوانست با افزایش هزینه های تولید برابری کند.



مصطفوی تاکید کرد: هر تصمیمی که در سطح کلان اقتصادی اتخاذ می شود، باید معطوف به قدرت خرید مردم باشد، چراکه در صورتی که مردم قادر به خرید کالایی نباشند، تولید آن محصول نیز بی صرفه و سرانجام متوقف خواهد شد.