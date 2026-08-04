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عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت : موضوع رتبهبندی دانشگاهها ، نباید صرفاً به یک خبر آماری محدود شود؛ بلکه باید آن را بخشی از مسئله بزرگتر یعنی دیپلماسی علمی و جایگاه آموزش عالی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشاد ابراهیمپور گفت: حضور یا حضور نداشتن دانشگاهها در رتبهبندیهای بینالمللی ، تنها به کیفیت علمی دانشگاهها محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل مدیریتی، مالی، سیاسی و بینالمللی در آن نقش دارد.
وی افزود: رشد علمی ، دلیل حذف دانشگاههای ایرانی در رتبهبندی جدید مؤسسه تایمز آموزش عالی نبوده است و براساس توضیحات رسمی این مؤسسه، دانشگاههای کشورهای تحت تحریمهای بینالمللی به دلیل محدودیتهای مالی و بانکی و الزامات داخلی این مؤسسه ، امکان انجام پرداخت و تکمیل فرآیند عضویت را نداشتهاند.
عضو کمیسیون آموزش گفت: نظام آموزش عالی کشور باید سازوکاری فعال برای رصد تحولات رتبهبندیهای جهانی داشته باشد تا دانشگاهها در زمان تغییر مقررات و معیارها با موانع ناگهانی مواجه نشوند.
ابراهیم پور افزود: کمیسیون آموزش از وزارت علوم درخواست خواهد کرد گزارش دقیق و مستندی درباره این موضوع ارائه کند.
وی گفت: مرجعیت علمی کشور ، تنها با تولید مقاله یا افزایش تعداد دانشگاهها محقق نمیشود، بلکه حضور فعال در شبکههای علمی جهانی، همکاریهای بینالمللی و معرفی توانمندیهای دانشگاههای کشور نیز بخشی از این مسیر است.