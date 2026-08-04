دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن رو‌به‌رو هستیم که هدف آن خاموش کردن شعله مقاومت و استعمار منطقه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به مناسبت اربعین حسینی گفت: ما با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن رو‌به‌رو هستیم که هدف آن خاموش کردن شعله مقاومت و استعمار منطقه است.

دبیر کل حزب‌الله لبنان با اشاره به جنگ علیه لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ افزود: هدف از تجاوزی که در سپتامبر ۲۰۲۴ علیه لبنان صورت گرفت، پایان دادن به مقاومت و ریشه‌کن کردن آن از سرزمین و زندگی مردم بود.

وی گفت: ما در نبرد «اولی‌البأس» (دلیرمردان) با دشمن مقابله کردیم و توانستیم به مسیر خود ادامه دهیم. همچنین دشمن را ناچار به پذیرش توافقی کردیم که حق مقاومت را به رسمیت می‌شناخت و در نتیجه، هدف اصلی آنان ناکام ماند.

شیخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت: دشمن طی ۱۵ ماه گذشته بر راهبرد نابودی تدریجی مقاومت تکیه کرده و با به‌کارگیری همه ابزار‌های شیطانی تلاش کرده است مسیر و حرکت ما را هدف قرار دهد.

دبیرکل حزب‌الله تصریح کرد: آنها برای یک نبرد بزرگ برنامه‌ریزی کرده بودند و تصور می‌کردند این نبرد به پایان مقاومت خواهد انجامید، اما از میزان آمادگی، پشتیبانی گسترده مردمی و توان رزمندگان مقاومت غافلگیر شدند.

ایران کشور مهم و موثری است

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: ایران کشور مهم و موثری است که حضور آن بدون استثناء بر همه جهان تاثیر می‌گذارد. دولت لبنان امتیاز‌های مجانی را متوقف کند.

وی افزود: از دولت لبنان می‌خواهم امتیاز‌های مجانی را متوقف کند و با مقاومت گفت‌و‌گو و به حاکمیت توجه کند. وحدت بین حزب الله و جنبش امل سد محکمی در برابر دشمن است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: وحدت بین حزب الله و جنبش امل سد محکمی در برابر دشمن است.

رهبری سید مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی‌های بیشتر خواهد شد

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: رهبری سید مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی‌های بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد.

شیخ نعیم قاسم همچنین اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پیروز شده است و دیگر جایی برای بحث در مورد اینکه چه کسی در این رویارویی پیروز شده است، وجود ندارد.

دل بستگان به آمریکا و اسرائیل اشغالگری را رد کنند

شیخ نعیم قاسم، گفت: از کسانی که به آمریکا و اسرائیل دل بسته‌اند می‌خواهیم حول وحدت ملی گرد آیند و اشغالگری را رد کنند.

ایران تلاش کرد تا لبنان در بند اول تفاهم‌نامه گنجانده شود

شیخ نعیم قاسم گفت: ایران تلاش کرد تا لبنان در بند اول تفاهم‌نامه گنجانده شود و توقف تجاوز و عقب‌نشینی اسرائیل را به عنوان شرط مطرح کرد.

یادداشت تفاهم آمریکا و ایران تجاوز را متوقف کرد

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: آنچه تجاوز با وحشیگری گسترده‌اش را متوقف کرد و سطح آن را به آنچه امروز می‌بینیم کاهش داد، یادداشت تفاهم آمریکا و ایران بود.

دشمن از آمادگی و حمایت مردمی و مقاومت غافلگیر شد

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: دشمنان برای یک نبرد بزرگ آماده شدند و انتظار داشتند که این نبرد به مقاومت پایان دهد، اما از آمادگی، حمایت مردمی و قدرت رزمندگان مقاومت غافلگیر شدند.

دشمن از هر ابزار شیطانی برای تضعیف جنبش ما استفاده کرد

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: آنها ۱۵ ماه روی یک روند کند شرط‌بندی کردند و از هر ابزار شیطانی برای تضعیف جنبش ما استفاده کردند.

تنها گزینه دشمن اسرائیلی، عقب‌نشینی کامل است

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: ما با تمام توان خود برای تأمین سرپناه و بازسازی تلاش خواهیم کرد؛ این یک وعده و تعهد است.

وی افزود: ما بر اهمیت و ضرورت رابطه برادرانه، مثبت و همکاری بین لبنان و سوریه تأکید می‌کنیم. سوریه باثبات، ستون حمایت از لبنان است، همانطور که لبنان باثبات، ستون حمایت از سوریه است.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: هیچ مانعی برای دیدار عمومی بین حزب‌الله و رهبری سوریه در زمان مناسب وجود ندارد و ما تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، به مقاومت خود ادامه خواهیم داد و با هر کسی که با پروژه اسرائیل همکاری کند، مقابله خواهیم کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ما به لبنانی یکپارچه و غیرقابل تجزیه اعتقاد داریم و از هیچ یک از سرزمین‌های آن چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: تنها گزینه دشمن اسرائیلی، عقب‌نشینی کامل است و عقب‌نشینی خواهد کرد.

غزه و فلسطین را فراموش نخواهیم کرد

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: ما غزه و فلسطین را فراموش نخواهیم کرد و باید در برابر این تجاوز وحشیانه بایستیم. درود بر عراق و یمن به خاطر حمایت از آرمان‌های ما در برابر دشمن مشترک.

تمام تجاوزات علیه لبنان، با نظارت، مدیریت و موافقت آمریکا انجام شده است

شیخ نعیم قاسم گفت: آنچه تجاوز با آن سطح از وحشی‌گری را متوقف کرد و آن را به سطحی که امروز شاهد آن هستیم کاهش داد، یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران بود.

وی گفت: ایران همه تلاشش را کرد تا موضوع لبنان در اولویت نخست این یادداشت تفاهم قرار گیرد و توقف تجاوزات و خروج نیرو‌های اسرائیلی را به‌عنوان شرط نخست مطرح کرد.

شیخ نعیم قاسم از روند مذاکرات مستقیم با رژیم اشغالگر در واشنگتن انتقاد و تاکید کرد: مذاکرات مستقیم برای لبنان چیزی جز ننگ، خواری، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی به همراه نداشته است.

وی همچنین تأکید کرد: اسرائیل توانسته است برخی دستاورد‌های سیاسی کسب کند، اما تا زمانی که مقاومت وجود دارد، هرگز به نتایج میدانی دست نخواهد یافت.

دبیرکل حزب‌الله با انتقاد از عملکرد مسئولان لبنان گفت: با این روند، حاکمیت سیاسی لبنان هیچ دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد و قادر نخواهد بود اهداف آمریکا و اسرائیل را محقق کند.

شیخ نعیم قاسم خطاب به مسئولان لبنان افزود: به امتیازدهی‌های رایگان پایان دهید، با مقاومت وارد گفت‌و‌گو شوید، برای ترمیم اوضاع داخلی اقدام کنید و توجه بیشتری به حفظ حاکمیت لبنان داشته باشید.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با انتقاد از ادامه حملات اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور، تأکید کرد که تخریب سازمان‌یافته شهر‌ها و روستا‌های جنوب باید دلیلی برای توقف روند گفت‌و‌گو با رژیم اسرائیل باشد.

وی گفت: آیا نباید تخریب نظام‌مندی که امروز علیه شهر‌ها و روستا‌های جنوب لبنان در جریان است، دلیلی برای توقف گفت‌و‌گو با رژیم اسرائیل باشد؟

شیخ قاسم افزود: تمام تجاوزاتی که علیه لبنان صورت گرفته، با نظارت، مدیریت و موافقت آمریکا انجام شده است.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه تصریح کرد: مسیر اجرای یادداشت تفاهم، همان مسیری است که به خروج نیرو‌های اسرائیلی از لبنان منجر خواهد شد و اگر ایستادگی و مقاومت نبود، هیچ دستاوردی در این زمینه حاصل نمی‌شد.

مذاکرات مستقیم چیزی جز امتیازدهی پی در پی برای لبنان به ارمغان نیاورد

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: مذاکرات مستقیم چیزی جز امتیازدهی‌های پی در پی برای لبنان به ارمغان نیاورده است.

وی گفت: ما از مقامات سیاسی می‌خواهیم که از امتیازدهی دست بردارند، با مقاومت گفت‌و‌گو کنند و اوضاع داخلی را اصلاح کنند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: مقام سیاسی باید حاکمیت ملی را در اولویت قرار دهد و برای خروج اسرائیل تلاش کند.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: هیچ مخالفتی با دیدار بین حزب‌الله و رهبری سوریه در زمانی که مورد توافق طرفین باشد، وجود ندارد.