فرماندار شاهرود : برخورد جدی با نانوایان کم‌فروش، گران‌فروش، سهل‌انگار در مسائل بهداشتی و عرضه کنندگان نان بی‌کیفیت در دستور کار است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسن آصفری در جلسه شورای آرد و نان شهرستان شاهرود گفت: تقویت گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی در شهرستان شاهرود برای نظارت بر حوزه آرد و نان و برخورد با همه متخلفان اعم از فروشندگان غیرقانونی آرد و نانوایان متخلف بدون اغماض و در چارچوب قانون مورد توجه ویژه قرار دارد .

وی افزود: ۱۰۵ پرونده تخلف در این حوزه از فروردین ۱۴۰۵ تا کنون تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

آصفری گفت: ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف باید با اهتمام بیشتری وارد عمل شده‌اند و نظارت‌ها نیز باید تشدید شود.