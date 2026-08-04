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۸۵۵ زائر اربعین خدمات مختلف پزشکی اورژانس صحرایی در مرز تمرچین دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسئول اورژانس صحرایی پدافند هوایی ارتش مستقر در مرز تمرچین پیرانشهر از ارائه خدمات درمانی به ۸۵۵ مراجعهکننده در این مرکز خبر داد و گفت: این افراد از خدمات مختلف پزشکی اورژانس صحرایی بهرهمند شدهاند.
حسن گلچین لشکری افزود: اورژانس صحرایی شهید اروین رضایی نیروی پدافند هوایی ارتش از سوم مردادماه در مرز تمرچین پیرانشهر مستقر شده و خدمات درمانی خود را به زائران و موکبداران ارائه میدهد.
وی ادامه داد: در این مرکز سیار خدماتی همچون ویزیت پزشک، ارائه دارو، تزریقات، پانسمان، انجام نوار قلب، درمان سوختگی و در صورت نیاز، اعزام بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانهای داخل شهر انجام میشود.گلچین لشکری با اشاره به افزایش دمای هوا، به زائران توصیه کرد که از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز، بهویژه حوالی ظهر، خودداری کنند، لباسهای نخی و سبک بپوشند و برای پیشگیری از گرمازدگی، به میزان کافی آب و مایعات مصرف کنند.
مسئول اورژانس صحرایی پدافند هوایی ارتش مستقر در مرز تمرچین خاطرنشان کرد: اورژانس صحرایی تا پایان بازگشت زائران در مرز تمرچین فعال است و تیمهای پزشکی بهصورت مستمر برای ارائه خدمات درمانی در این مرز حضور خواهند داشت.