مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با اشاره به افزایش پوشش گیاهی در مراتع و مزارع استان، نسبت به خطر وقوع آتش‌سوزی‌های احتمالی در فصل گرما هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی در برنامه گفگتوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین با بیان اینکه بارش‌های مناسب در اواخر سال گذشته و اوایل امسال، منجر به رشد قابل‌توجه گیاهان در عرصه‌های طبیعی شده است، گفت: متأسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با گرم شدن هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی‌ها به دلیل بی‌احتیاطی در مزارع، مراتع و جنگل‌ها افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر نقش پررنگ عوامل انسانی در بروز حوادث گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشاء ۸۰ درصد آتش‌سوزی‌ها انسانی است؛ حتی بسیاری از عوامل طبیعی نیز به‌صورت غیرمستقیم ریشه در رفتار‌های نادرست انسانی دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، رهاسازی زباله‌های پلاستیکی، بطری‌های شیشه‌ای و نیمه بطری‌های آب در طبیعت را از جمله عوامل خطرساز برشمرد و افزود: تابش نور خورشید به این اشیاء می‌تواند مانند ذره‌بین عمل کرده و منجر به بروز حریق‌های گسترده شود؛ همچنین پرتاب ته سیگار از خودرو‌ها در حاشیه جاده‌ها یکی دیگر از عوامل مهم آغاز آتش‌سوزی‌های بزرگ است.

مهدیخانی با ابراز نگرانی از اقدام برخی کشاورزان در آتش زدن بقایای محصولات (کاه و کلش) پس از برداشت، تأکید کرد: این اقدام علاوه بر تخریب خاک و از بین رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و حیات‌وحش، می‌تواند پیامد‌های ناگوار جاده‌ای نیز به همراه داشته باشد؛ کما اینکه در گذشته شاهد وقوع تصادفات زنجیره‌ای در اتوبان قزوین - زنجان به دلیل کاهش دید ناشی از دود ناشی از آتش زدن مزارع بوده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اکوسیستم‌های وابسته، تصریح کرد: آسیب به طبیعت تنها یک خسارت سطحی نیست، بلکه منجر به قطع چرخه‌های زیستی و نابودی گونه‌های نادر گیاهی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در پایان ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی، اظهار داشت: خوشبختانه با برگزاری جلسات متعدد مدیریت بحران و ارائه آموزش‌های لازم به دهیاران و شورا‌های اسلامی روستاها، تا به امروز شاهد کاهش چشمگیر شدت و تعداد آتش‌سوزی‌ها در استان بوده‌ایم و این روند نظارتی با جدیت ادامه خواهد داشت.

بسیج امکانات برای مقابله با حریق در مراتع قزوین/ دهیاران مدیران بحران روستا‌ها هستند

با توجه به اهمیت حفظ پوشش‌های گیاهی و پیشگیری از حریق در مراتع استان قزوین، مسئولان استانی بر لزوم تجهیز دهیاری‌ها و بهره‌گیری از توان جوامع محلی تأکید کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با اشاره به تجهیز تعدادی از دهیاری‌های استان به ادوات اطفای حریق، اظهار داشت: هفته گذشته با حضور مسئولان، دو دهیاری مجهز شدند و با همکاری مدیریت بحران و اعتبارات دهیاری‌ها، تعداد قابل‌توجهی آتش‌کوب نیز میان سایر دهیاری‌ها توزیع شده است.

قدرت‌اله مهدی‌خانی با تأکید بر اینکه برای اطفای حریق در مراتع، استفاده از «دمنده» ضروری است، افزود: با توجه به قیمت بالای این تجهیزات، از دهیاران خواسته شده است تا از محل درآمد‌های حاصل از ارزش‌افزوده، نسبت به تکمیل تجهیزات خود اقدام کنند. مدیریت بحران استان نیز مناطق بحرانی و اولویت‌دار را برای توزیع سایر امکانات شناسایی کرده است.

وی در خصوص نحوه مدیریت بحران در مناطق صعب‌العبور گفت: در بسیاری از موارد به دلیل عدم امکان تردد خودرو‌های آتش‌نشانی، ناچار به استفاده از نیروی انسانی هستیم. از این رو، دهیاران به عنوان مدیران بحران روستا‌ها ابلاغ شده‌اند و موظفند ظرفیت‌های موجود از جمله سم‌پاش‌های کشاورزی (پشتی، فرغونی و تراکتوری) را برای اقدامات اولیه اطفای حریق شناسایی و آماده‌سازی کنند.

مهدی‌خانی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، بسیج و هلال‌احمر در کنار آموزش‌های مستمر، حلقه گمشده مدیریت بحران در روستاهاست که اکنون با جدیت در حال پیگیری است و در صورت نیاز به پشتیبانی‌های سنگین‌تر، از ظرفیت بالگرد و خدمات ویژه استان استفاده خواهد شد.